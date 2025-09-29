Bir anda yola atladı ve yere oturdu! Sultangazi'de ilginç anlar
İstanbul Sultangazi'de bir kadın trafiğin aktığı sırada yola atlayarak yere oturdu. Sürücüler kaza yapmamak için manevra yaparken, tehlike yaratan kadını otobüs durağında bekleyen vatandaşlar kaldırdı.
Sultangazi'de bir kadın akan trafikte yola atladı, yere oturdu. Kaza yapmamak için manevra yapan sürücüler trafikte zor anlar yaşarken otobüs durağında bekleyenler kadını kaldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde yaşandı. Trafiğin hızla aktığı esnada bir kadın, henüz bilinmeyen nedenle yola atladı.
Araç sürücüleri kadına çarpmamak için manevra yaparak olası kazanın önüne geçerken, kadın yolda beklemeye başladı. Bir süre sonra yere oturan kadın, durakta bekleyenler tarafından kaldırarak kaldırıma götürüldü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.