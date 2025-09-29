Bir anda yola atladı ve yere oturdu! Sultangazi'de ilginç anlar

Giriş Tarihi: 29.09.2025 09:50

Sultangazi'de bir kadın akan trafikte yola atladı, yere oturdu. Kaza yapmamak için manevra yapan sürücüler trafikte zor anlar yaşarken otobüs durağında bekleyenler kadını kaldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde yaşandı. Trafiğin hızla aktığı esnada bir kadın, henüz bilinmeyen nedenle yola atladı.