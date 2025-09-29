Adana'da galeriyi taradılar: Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Adana'nın Kozan ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından galeriye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda dükkanın uzun namlulu silahla tarandığı tespit edilirken saldırıda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 05:05

Olay, 23.30 sırlarında ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı'na meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yeri sahibi R.G. ve 3 arkadaşının içeride olduğu sırada bir otomobille gelen iki şüpheli, uzun namlulu silahla galeriyi hedef alarak ateş açtı. Açılan ateş sonucu 10'dan fazla mermi iş yerinin camı ve önünde park halindeki otomobillere isabet etti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Kozan Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.



Güvenlik kameralarını da incelemeye alan polisin, şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başladı.

