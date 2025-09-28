Yalova Adliyesi önündeki cinayette 2 şüpheli tutuklandı

Giriş Tarihi: 28.09.2025 04:38

Olay, 26 Eylül günü saat 10.00'da Yalova Adliyesi önünde meydana geldi. Halis Turan, Bursa 'da bir süre önce arazi anlaşmazlığı sonucu Abdurrahman A.'nın öldürülmesi ile ilgili devam eden davanın duruşmasında, tanık olarak ifade vermek için Yalova Adliyesi'ne geldi. Bunu öğrenen öldürülen Abdurrahman A.'nın akrabası olan Ömer Aslan (31), Halis Turan'ı takip etti. Adliyeden sigara almak üzere dışarı çıkan Halis Turan, kendisini takip eden Ömer Aslan'ı görünce koşarak uzaklaşmak istedi. Aslan, kaçmak isteyen Halis Turan'ı bir süre kovaladıktan sonra yakalayıp tabancayla defalarca ateş ederek öldürdü.

E.K.'nin (77) ise bacağından yaralandığı olayda kurşunlar, Yalova Adliyesi'nin giriş katındaki Başsavcılık Özel Kalemin camına da isabet etti. Kaçarken, kendisini yakalamak için havaya ateş açan polislere de ateş eden Aslan, ekipler tarafından Atatürk Enstitüsü Bahçesi'nde, saldırıda kullandığı tabancayla yakalandı. Olay sırasında yanında olan ve 16 AJD 592 plakalı otomobille kaçan ağabeyi Zübeyir Aslan (60), Bursa'nın İznik ilçesinde, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen amcaları Ş.A. da Bursa'da gözaltına alındı.

Cinayetin ardından adliyede bulunan Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, olay yerine gelerek bilgi alıp güvenlik önlemlerinin artırılması için talimat verirken, adliyede cuma günü yapılacak duruşmalar ertelendi.

ADLİYEYE ÇIKARTILDILAR

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Ömer Aslan'ın verdiği ifadesinde, Bursa'da işlenen cinayetin ardından aralarında yaşanan husumet nedeniyle Halit Turan'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. İfadeleri alınan Ömer Aslan ile ağabeyi dün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartıldı. Amca Ş.A.'nın da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındı. Ömer Aslan ile Zübeyir Aslan, sevk edildikleri Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amca Ş.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Yalova Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemi tamamlanan Halis Turan'ın cenazesi, ailesi tarafından alınıp toprağa verilmek üzere memleketi olan Muş'a götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor.