Iğdır'da traktöre çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Iğdır-Tuzluca yolunda motosiklet sürücüsü Muhammed Taştan (24), önündeki traktör römorkuna çarpıp ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Taştan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 14:25

Paylaş



ABONE OL

Iğdır'da seyir halindeyken önünde ilerleyen traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü Muhammed Taştan (24) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 21.00 sıralarında Iğdır-Tuzluca kara yolu Küllük köyü yakınlarında meydana geldi. Muhammed Taştan'ın kullandığı motosiklet, önünde giden Ahmet A.'nın (30) kullandığı traktörün römorkuna çarptı. Kazada Taştan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Taştan, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Traktör sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN