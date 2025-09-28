Elazığ'da virajı alamayan otomobil istinaf duvarına çarptı

Elazığ'da otomobil sürücüsü seyir halinde ilerlerken virajı alamaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve istinat duvarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak istinat duvarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

