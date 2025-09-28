Batman'da otomobil reklam panosuna çarptı: 2 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti

Batman'da önceki gün otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki reklam panosuna çarptı. Kazada araçta ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Hanife Dağ, iki gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Batman'da önceki gün Gültepe Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile reklam panosu direğine çarpan 13 ED 013 plakalı otomobilde yaralanan 3 kişiden Hanife Dağ, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Dağ'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Dağ'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

