Bursa'da laf atma kavgasında feci olay: 1 kişi bıçakla yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta yürüyen Veysel M.'ye tanımadığı şahıslar tarafından laf atıldı. Olayda taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Veysel M. bıçaklı saldırıya uğradı. Olayda Veysel M. ağır yaralanırken saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 22:56

Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Veysel M.'ye tanımadığı kişiler laf attı.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Veysel M., şüpheli bir kişi tarafından bıçakla bacak ve sırtından yaralandı. Ağır yaralanan Veysel M., çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli Tunahan Ç.(23), İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki saklandığı evinde yakalanıp gözaltına alındı.

