Kayseri'de bir kadına şiddet uygulayan zanlı yakalandı

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sanal devriyede bir sosyal medya platformunda yer alan kadına yönelik şiddet içeren paylaşıma ilişkin inceleme başlattı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen G.B'nin (37) 25 suç kaydı olduğu belirlendi.

"Kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

