Bolu'da brandayı toplayan sürücüye otomobil çarptı: Hayatını kaybetti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde park halindeki TIR'ın brandası toplayama çalışan sürücüye otomobil çarptı. Kazada şoför ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

28.09.2025

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde bulunan entegre fabrikasının önünde meydana geldi. Bolu'dan Mudurnu istikametine seyir halinde olan S.O. idaresindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan tomruk yüklü TIR'ın sürücüsü Semih Özeken'e çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Fabrikaya yük boşaltmak için TIR'ın brandasını yola yakın noktada katladığı sırada otomobilin çarptığı Özeken, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özeken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

