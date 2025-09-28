26 aydır haber yok! Kayıp Eren için annesinden çağrı: Ekip kurulup aransın

Giriş Tarihi: 28.09.2025 08:30

Karşıyaka'da yaşayan Mehmet Atay (50) ile Ebru Atay çiftinin oğulları Veli Eren Atay, 15 Temmuz 2023'te arkadaşlarıyla konsere katılmak ve kamp yapmak için Çeşme'ye gitti. Bir diş protez laboratuvarında çalışan Veli Atay, 15 Temmuz akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı'ya gitti.

Birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı saat 02.30 sıralarında ayrılırken Atay mekândan saat 04.00 sıralarında çıktı.

En son konuştuğu annesine "16 Temmuz Pazar saat 14.00, 15.00 gibi gelirim" diyen Eren'in arkadaşları onu pazar sabahı 06.00'da Delikli Koy'da kaybettiği telefonunu ararken gördüklerini söyledi. Kaybolmasının üzerinden 26 ay geçmesine rağmen talihsiz gençten bir ses çıkmadı.