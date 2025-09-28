1700 yıllık tarihi sikkeler artık ana yurdunda! Türkiye kültürel mirasının peşini bırakmıyor

Giriş Tarihi: 28.09.2025 11:39

Son yıllarda, Türkiye yalnızca eser iade süreçlerinde değil, kültürel mirasına sahip çıkma iradesinde de bir dönüm noktasına ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yürütülen titiz iz sürme çalışmaları, uluslararası iş birlikleri ve diplomatik girişimler sayesinde, yurt dışına kaçırılmış eserlerin geri dönüşü adeta bir ulusal öncelik haline geldi.

Bu kararlılığın sembolü olarak, Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve kurum ekipleri, dünyanın çeşitli köşelerinden Anadolu kökenli eserleri büyük bir özveriyle Türkiye'ye kazandırdı; 2002 yılından bugüne kadar 13 binden fazla eser iade edildi, sadece 2018–2025 arasında yaklaşık 8 bin 967 tarihi eser Türkiye'ye döndü.

İmparator Maximianus, I. Constantinus, II. Constantinus ve Arcadius dönemlerine ait olan eserler İstanbul, Kyzikos, Nikomedia, Antiochia ve Herakleia darphanelerinde basılmış örnekler arasında yer alıyor. Bu merkezler, Roma İmparatorluğu'nun askeri, ticari ve siyasi hayatında kritik bir rol oynuyordu.

Bu iade sürecinin başarıyla sonuçlanmasında katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI) arasındaki iş birliği, uluslararası kültürel mirası koruma çalışmalarında da örnek teşkil etti.

DÜNYAYA YERLEŞEN GERÇEK: TÜRKİYE KÜLTÜREL MİRASININ PEŞİNİ BIRAKMIYOR!

Bu tarihi buluşma, yalnızca bir iade süreci değil; Türkiye'nin kültürel mirasına sahip çıkma konusundaki kararlılığının ve uluslararası saygınlığının somut göstergesi oldu. Türkiye, son yıllarda yürüttüğü kararlı mücadeleyle yüzlerce eseri ait olduğu topraklara kavuşturdu. Bu son gelişmeyle birlikte, "Türkiye'nin tarihî mirasına sahip çıkıyoruz, eserler birer birer yuvasına dönüyor." mesajı da tüm dünyaya bir kez daha verilmiş oldu. Artık uluslararası alanda da kabul gören bir gerçek var: Eğer bir eser Anadolu kökenliyse, Türkiye onun peşini asla bırakmıyor; er ya da geç ait olduğu topraklara dönüyor."