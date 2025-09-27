Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli!
Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle palamut avına çıkamadı.
Poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.
