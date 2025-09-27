Tartışmada dehşet! CHP İl Kadın Kolları Başkanı eşini bıçakladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Burcu B., yaşadığı tartışma sırasında eşi Ergin Ç'yi bıçakla yaraladı.

Giriş Tarihi: 27.09.2025 18:28

Edinilen bilgilere göre, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burcu B.'nin eline aldığı bıçağı savurduğu, bu sırada eşi Ergin Ç.'nin vücudunda yüzeysel kesikler oluştuğu öğrenildi.



Ergin Ç.'nin yaralarının hafif olduğu ve ayakta tedavi edildiği belirtildi. Olay sonrası tarafların birbirinden şikâyetçi olmadığı bildirildi.



Burcu B'nin eşi Ergin Ç.'nin, CHP'li Edirne Belediyesi'nde görev yaptığı da öğrenildi.

