Sıfır Atık 8. yılına ulaştı! 8 yılda 74.5 milyon ton atık geri kazanıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı küresel çevre hareketi olan Sıfır Atık programının 8'nci yılını kutladı. Yerlikaya, 8 yılda ülkemizde 74.5 milyon ton atık geri kazanıldığını ve ayrıca Geri dönüşüm ile ekonomiye 256 milyar TL katkı sağlandığını aktardı.
Bakan Yerlikaya, "8 Yılda 8 Milyar İnsan İçin" sloganıyla Sıfır Atık projesinin 8'nci yılında 74.5 milyon ton atık geri kazanıldığını ve ayrıca Geri dönüşüm ile ekonomiye 256 milyar TL katkı sağlandığını aktardığını belirterek, "Çevreye duyarlı bir yaşam kültürü, sadece bir tercih değil; insanlık onurunun bir parçasıdır" dedi.
"8 YILDA 8 MİLYAR İNSAN İÇİN"
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan ve küresel bir çevre hareketi olan Sıfır Atık 8. yılına ulaştı.
"EKONOMİMİZE 256 MİLYAR TL KATKI SAĞLANDI"
"8 Yılda 8 Milyar İnsan İçin" çıkılan bu ulvi yol; çocuklarımıza daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya bırakma iradesinin adıdır.
Sıfır Atık ile 8 yılda ülkemizde:
205 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçildi.
Geri kazanım oranı %36.08'e yükseldi.
74.5 milyon ton atık geri kazanıldı.
Geri dönüşüm ile ekonomimize 256 milyar TL katkı sağlandı.
227.3 milyar kilovat enerji tasarrufu sağlandı.
552.7 milyon ağacın kesilmesi önlendi.
Atıklarla kirletilmiş bir dünya; hiçbir çocuğa miras olamaz, olmamalıdır. Çevreye duyarlı bir yaşam kültürü, sadece bir tercih değil; insanlık onurunun bir parçasıdır.