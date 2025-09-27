Sıfır Atık 8. yılına ulaştı! 8 yılda 74.5 milyon ton atık geri kazanıldı

Giriş Tarihi: 27.09.2025 18:22

Bakan Yerlikaya, "8 Yılda 8 Milyar İnsan İçin" sloganıyla Sıfır Atık projesinin 8'nci yılında 74.5 milyon ton atık geri kazanıldığını ve ayrıca Geri dönüşüm ile ekonomiye 256 milyar TL katkı sağlandığını aktardığını belirterek, "Çevreye duyarlı bir yaşam kültürü, sadece bir tercih değil; insanlık onurunun bir parçasıdır" dedi.

"8 YILDA 8 MİLYAR İNSAN İÇİN"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan ve küresel bir çevre hareketi olan Sıfır Atık 8. yılına ulaştı.