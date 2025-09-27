Muğla'da yolun karşısına geçen yayaya karavan çarptı: Kadın yaşamını yitirdi

Muğla'nın Ula ilçesinde aracından inen bir kadın, yolun karşısına geçtiği sırada seyir halinde ilerleyen karavanın çarpması sonucu kaza meydana geldi. Olayda Nevin Yavuz hayatını kaybederken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 27.09.2025 03:37

Paylaş



ABONE OL

İddiaya göre, aracını çorba içmek için yol kenarına park eden Nevin Yavuz, yolun karşısına geçip aracına dönerken, 34 EMM 076 plakalı karavanın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Yavuz'un cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN