Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsüne yönelik operasyon: Şüpheli cezaevine gönderildi
Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsüne yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleşen çalışmada firari yakalanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.T, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde yakalandı.
Firari, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.