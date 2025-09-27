Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kotek Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Veysi D. (35) olay yerinde hayatını kaybetti, İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35),

Emine D. (50) ve Ramazan B. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.