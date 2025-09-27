Erciyes kayak sezonuna hazırlanıyor!

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te, yaklaşan kış sezonu öncesinde 26 kilometrelik hat üzerindeki teleferik ve telesiyejlerin teknik bakım çalışması yapılıyor.

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Erciyes'te, 2 bin 200 ile 3 bin 400 rakımdaki teleferik ve telesiyejlerde yeni sezon öncesi bakım çalışmaları yürütülüyor.

Kayak merkezindeki bakım ve onarım ekipleri, 19 mekanik tesiste zorlu mesai yapıyor. Ekipler, mekanik tesislerin olduğu bölgeye sepetle çıkıp yerden yaklaşık 30 metre yükseklikteki teleferik direklerinde gondolların makaralarını, tellerini, elektrik ve mekanik aksamlarını en ince ayrıntısına kadar tamir ediyor, telesiyejlerin onarımını yapıyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AA muhabirine, kayak sezonunun yaklaştığını, bu kapsamda tesislerde önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Halat uzunluğu ve mekanik tesis sayısı olarak Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olduklarını belirten Elcuman, 19 mekanik tesis ve yaklaşık 26 kilometre halat uzunluğuyla kayakseverlere hizmet verdiklerini dile getirdi.

"TÜRKİYE'DEKİ EN İYİ EKİPLERDEN BİRİNE SAHİBİZ"

Modern liftler ve son teknoloji teleferik sistemlerinin her yıl düzenli olarak bakım çalışmalarının yapıldığını anlatan Elcuman, şunları kaydetti:

"Yüzlerce sandalyemiz ve kapalı kabinimiz var. Tabiri caizse halat dahil mekanik aksamın her bir milimetresini kontrol ediyoruz, bütün kontrollerimizi yapıyoruz. Bu konuda şöyle iddialı bir şey söyleyebilirim. Türkiye'deki en iyi ekiplerden birine sahip Erciyes AŞ'miz ve Kayseri Büyükşehir Belediyemiz. A'dan Z'ye vidasından somununa, freninden diskine kadar her yeri kontrol ediyoruz. Çok şükür bugüne kadar da herhangi bir problem yaşamadık. İş güvenliği ve yasal mevzuat çerçevesinde bu kontrollerimiz devam ediyor. Aynı zamanda profesyonellerden de zaman zaman hizmet alıyoruz. Bu konuda makine mühendisleri odamızla, ilgili kuruluşlarla da işbirliği halindeyiz. Erciyes inşallah her zaman olduğu gibi güvenli, mekanik tesisleri konforlu bir şekilde bu kış da hizmet vermeye devam edecek."

Elcuman, kış turizmi açısından dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında yer aldıklarını, bütün mekanik tesislerin yeni olduğunu, kalite ve konfor açısından iyi bir hizmet verdiklerini ifade etti.

Kışın ortasında bir kısmı ısıtmalı ve bazısı kapalı gondollarıyla kayakseverlere en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını belirten Elcuman, güvenli, huzurlu bir kış sezonu için yerli yabancı tüm turistleri Erciyes Kayak Merkezi'ne davet etti.