Mahra Melin Pınar’ın mezarına büyük saygısızlık! Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı

Giriş Tarihi: 27.09.2025 14:00

Türkiye 'nin gündeminde, sokak köpeklerinin yol açtığı tehlike vardı… Kontrolsüzce çoğalan ve yediden yetmişe herkesi tehdit eden sokak köpekleri onlarca kişiyi yaraladı, evlatlarımızı hayattan kopardı.

Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan Mahra Melin Pınar

Antalya'da 5 Mart 2022'de yaşanan olay ise tüm Türkiye'nin hafızasına kazındı. 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar sahipsiz sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kaldı. Yolun ortasında acıyla feryat ettiği görüntüsüyle milyonların yüreğini yakan Mahra'nın bacağı kesildi ancak talihsiz yavru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

23 günlük yaşam savaşını kaybeden Mahra, gözyaşları ile sonsuzluğa uğurlanırken, acılı ailesi kurduğu dernekle evlatlarının ölümüne neden olan sokak köpekleriyle mücadele etmeye başladı.