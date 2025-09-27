Jandarma tarafından 167 firari hükümlü yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, 12-25 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde yürütülen çalışmalar sonucu, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 167 kişinin yakalandığını bildirdi.

Genel Komutanlıktan yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 12-25 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, işledikleri çeşitli suçlardan dolayı 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 167 şahıs yakalanarak cezaevlerine teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.