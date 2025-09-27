Hatay'da PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada fünye ve patlayıcı ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında daha önce PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen mağarada mekanik fünye ve plastik patlayıcılar ele geçirildi. Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle malzemelere el konulurken konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 27.09.2025 04:43

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Yayla mevkiinde Şehit Jandarma Er Emrah Göçer operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen mağara içerisinde çeşitli miktarlarda mekanik fünye, plastik patlayıcı madde, patlayıcı madde ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı malzemelere el koyarak, konuya ilişkin soruşturma başlattı.

