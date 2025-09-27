Banka ve kredi kartından 199 bin lira çekildi! Şüpheli 128 saatlik kamera incelemesiyle bulundu

Kayseri'de bir kişinin banka ve kredi kartlarını kötüye kullanarak 199 bin 520 TL dolandıran şüpheli için ekipler harekete geçti. Polis ekipleri tarafından dolandırıcı 1218 saat süren güvenlik kamerası kayıtları incelenmesinin ardından tespit edildi. Şüpheli M.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri banka veya kredi kartlarını kötüye kullanarak, bir kişiyi 199 bin 520 TL dolandıran şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 128 saatlik kamera görüntüsü incelenerek, olayı M.T.'nin (43) gerçekleştirdiği tespit edildi. M.T. ekipler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

M.T. hakkında işlem başlatıldı.

