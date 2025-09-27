TEM'de korkunç kaza! Panelvan bariyere girdi: Sürücü yaralandı

Giriş Tarihi: 27.09.2025 05:20

Foto: İHA

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Sürücünün durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolunda polis ekipleri önlem alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Araç, vinç yardımıyla bariyerlerden çıkartılıp çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırılmasıyla otoyolda trafik akışı yeniden normale döndü.