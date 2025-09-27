TEM'de korkunç kaza! Panelvan bariyere girdi: Sürücü yaralandı
TEM Otoyolu Dudullu mevkiinde gece saatleri seyir halindeki bir panelvan sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters dönerek bariyerlere girdi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Araç vinç yardımıyla yoldan kaldırılırken trafik normale döndü.
TEM Otoyolu Dudullu mevkii Ankara istikametinde gece saat 03.30 sıralarında kaza meydana geldi. Seyir halindeki Bedirhan Canikli idaresindeki panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ters dönerek bariyere girdi. Kaza sonucu sürücü yaralandı.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Sürücünün durumunun ağır olmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolunda polis ekipleri önlem alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Araç, vinç yardımıyla bariyerlerden çıkartılıp çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırılmasıyla otoyolda trafik akışı yeniden normale döndü.