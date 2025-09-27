AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ege Denizi'nde saat 01.16 sıralarında deprem meydana geldi.
Sarsıntının 3.8 büyüklüğünde olduğu belirtilirken, yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti ifade edildi.
DEPREM
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-09-27
Saat:01:16:37 TSİ
Enlem:38.38333 N
Boylam:24.59167 E
Derinlik:7 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-09-27 01:16:37 38.38333 24.59167 7.0 ML 3.8 Ege Denizi
2025-09-27 01:10:23 38.05 37.73167 7.0 ML 2.5 Doğanşehir (Malatya)
2025-09-27 00:54:43 39.21806 28.11722 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-27 00:44:30 39.11 28.16528 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-27 00:41:49 39.11083 28.24306 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-27 00:34:03 39.27222 28.95611 10.02 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-09-27 00:27:03 39.13472 28.15917 5.28 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-27 00:19:06 39.18028 28.18222 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 23:29:10 38.18444 38.72028 9.95 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2025-09-26 23:20:14 39.17083 28.17083 4.9 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 22:54:11 39.20028 28.18833 4.73 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 22:49:53 39.20889 28.15889 5.49 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 22:30:45 39.12194 40.3875 8.7 ML 1.6 Merkez (Bingöl)
2025-09-26 22:30:29 39.19361 28.16611 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 22:21:23 38.94222 44.65722 7.06 ML 2.0 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [38.91 km] Özalp (Van)
2025-09-26 22:19:04 38.96111 44.59389 7.0 ML 1.9 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [34.70 km] Özalp (Van)
2025-09-26 22:17:32 39.14278 28.23111 5.79 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 21:59:06 39.17 28.25 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 21:40:35 39.17472 28.18861 6.46 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 21:38:39 39.16639 28.17667 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 21:33:57 39.19556 28.235 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 21:27:16 40.055 41.12222 7.0 ML 1.2 Yakutiye (Erzurum)
2025-09-26 21:21:19 39.19333 28.15944 6.55 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 21:06:24 39.1975 28.24389 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 20:54:51 39.21972 28.1925 7.0 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 20:53:50 39.19306 28.18722 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 20:30:46 36.49278 27.26417 7.0 ML 2.9 Ege Denizi - [27.73 km] Datça (Muğla)
2025-09-26 20:29:45 39.23389 28.18778 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 20:10:40 39.2225 28.0775 7.0 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 19:06:42 39.19389 28.19417 7.0 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 19:03:26 39.15194 28.18972 7.0 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 18:38:43 39.175 28.15028 7.0 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 18:31:35 39.17083 28.19111 7.0 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 18:25:44 39.18972 28.18333 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 18:18:38 39.11806 28.26972 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 17:57:51 37.93639 26.38778 7.0 ML 2.6 Ege Denizi - [35.12 km] Urla (İzmir)
2025-09-26 17:22:18 39.18528 28.16556 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 17:17:48 39.19083 28.17722 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 16:43:03 39.25861 28.14 7.45 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 16:36:46 39.93694 41.49333 1.84 ML 1.8 Pasinler (Erzurum)
2025-09-26 16:32:58 39.20111 28.00056 7.0 ML 1.3 Akhisar (Manisa)
2025-09-26 16:20:23 39.20667 28.18806 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 16:19:30 39.19944 28.16944 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)