Ordu’da feci kaza! Hasta nakil aracı yan yattı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 26.09.2025 17:04

(Foto: DHA)

Refüje çarpan araç, yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gündüz Yılmaz, sağlıkçıların müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(Foto: İHA)

Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi alıp, ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Gündüz Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sırasında araçta hasta bulunmadığı belirtildi.