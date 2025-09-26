BUDO seferlerine fırtına engeli! 6 sefer iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Marmara Bölgesi'ne yapılan sarı kodlu uyarının ardından Bursa'da Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 6 seferi iptal edildi.

Giriş Tarihi: 26.09.2025 05:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Marmara Bölgesi'nde beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle sarı kodlu uyarı verilmesinin ardından BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

6 SEFER İPTAL OLDU

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, 07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci) ve 10.30 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi." ifadeleri yer aldı.

