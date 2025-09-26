5 katlı bina alevlere teslim oldu!

Kağıthane’de gece saatlerinde basım ve koli bandı deposu olarak kullanılan alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken atölye alevlere teslim oldu, dumanlar gökyüzünü kapladı.

Giriş Tarihi: 26.09.2025 06:12

Yangın , 04.00 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Değirmen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta yer alan içerik sağlayıcısı bir yayın kuruluşuna ait 5 katlı binanın giriş katında yer alan basım ve koli bandı deposunda henüz bilinmeyen sebeple yangın başladı.

Yangından görüntü Rüzgarın ve bin metrekare deponun içerisinde yer alan malzemelerin de etkisiyle yangın hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerde olmak üzere pek çok itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.