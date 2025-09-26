31 yıl 7 ay hapisle aranıyordu! Diyarbakır'da o firari yakalandı

Diyarbakır’da ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 31 yıl 7 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E, jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 31 yıl 7 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan M.E.'nin ailesinin yanında kaldığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla firari hükümlü, Bağlar ilçesinde yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

