Şırnak'ta uyuşturucuyu köy evine sakladı polise yakayı ele verdi

Şırnak'ta uyuşturucu tacirlerinin köy evine gizlediği uyuşturucu madde, polis operasyonuyla ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toptepe köyünde düzenledikleri operasyonda bir ikamete baskın yaptı. Yapılan aramada 20 kilo 700 gram esrar maddesi bulundu. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.