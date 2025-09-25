Alanya'da serada çıkan yangın depoya sıçradı

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde bir serada çıkan yangın, yanında bulunan otelin kimyasal maddelerinin yer aldığı depoya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 25.09.2025 16:40

Olay, saat 12.00 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi Cömert Sokak üzerinde bulunan bir serada meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek sera yakınındaki bir otelin kimyasal ürünlerinin depolandığı alana sıçradı. Alevlerin depoya ulaşması çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin büyümesini engelledi. Yoğun uğraş sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.



Yangında can kaybı yaşanmazken, serada ve kimyasal deposunda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.