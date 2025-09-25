Erzurum'da baraj suları çekildi tabiat yeniden yeşerdi

Erzurum'un Oltu ilçesinde kurak geçen mevsim ve havaların aşırı sıcak gitmesiyle Ayvalı Barajı'nda, su seviyesi ciddi oranda düştü. Suyun çekilmesiyle baraj yatağında kuruyan alanlar yeniden yeşermeye başladı.

Giriş Tarihi: 25.09.2025 09:33

Paylaş



ABONE OL

Ayvalı Barajı'nın başlangıç noktası olan Ormanağızı Mahallesi civarında, çekilen suların ardından ortaya çıkan toprak alanlar, ormanı andıran bir yeşilliğe büründü. Barajın diğer bölgelerinde de benzer şekilde doğanın yeniden canlandığı gözlendi.

Baraj sularının yaklaşık 5 kilometre kadar geriye çekildiği belirtilirken, bu alanların yeşererek adeta bir ovaya dönüştüğü ifade edildi.

Mahalle sakinlerinden Özkan Aydın, "Bu sene mevsim oldukça kurak geçti. Baraj suları bayağı çekildi. Ancak suların çekildiği yerden tabiat yeniden yeşermeye başladı" dedi.

Doğa ile iç içe bir manzara sunan baraj bölgesi, şu sıralar görenleri hem şaşırtıyor hem de hayran bırakıyor.