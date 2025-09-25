Erzincan’da yolda karşısına çıkan tilkiyi çerezle besledi

Erzincan’da bir vatandaşın doğada karşılaştığı tilkiyi çerezle beslemesi ve sohbet etmesi renkli anlara sahne oldu.

Giriş Tarihi: 25.09.2025 09:17

Doğada karşılaştığı tilkiye eliyle çerez ikram eden vatandaş, hayvanla sohbet ederek keyifli dakikalar yaşadı.

Tilkinin yanına büyük bir sakinlikle yaklaşarak elinden yiyecek alan vatandaşın bu davranışı, çevredekilerin dikkatini çekti. O anlar görenler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, doğa ile insan arasındaki sıcak bağ bir kez daha gözler önüne serildi.