Erzincan’da kırılan mazgal tehlike oluşturdu

Erzincan Mimar Sinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı’nda kırılan mazgal nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 25.09.2025 09:04

Talip Kaban Bulvarı üzerinde yolda bulunan bir mazgalın kırılması, trafikte maddi hasara yol açtı. Kırık mazgal nedeniyle yoldan geçen bir araçta maddi hasar oluştu.

Olayın ardından ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye intikal ederek inceleme başlattı. Güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından Erzincan Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek kırılan mazgal üzerinde tamirat çalışması yaptı. Yetkililer, vatandaşların benzer kazaların yaşanmaması için yolların bakımının düzenli yapılacağını belirtti.