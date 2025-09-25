Yaşam

Altın dolandırıcıları suç makinesi çıktı!

Kayseri’de sahte altın bilezikleri kuyumcuya satmaya çalışarak dolandırıcılık girişiminde bulunan 3 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, farklı suçlardan 3 ayrı sabıka kaydı olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, sahte altın bilezikleri gerçek gibi bozdurmaya çalışarak, dolandırıcılık yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; haklarından 'dolandırıcılık', 'kasten yaralama' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından kaydı bulunan M.K. (52) İ.T.T. (18) ve S.K. (23) yakalandı.

Şahısların araçlarında yapılan aramalarda; 514 bin 400 TL nakit para, 4 adet sahte altın bilezik ve 1 adet küpe ele geçirildi.

M.K., İ.T.T. ve S.K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.