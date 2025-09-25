Altın dolandırıcıları suç makinesi çıktı!

Kayseri’de sahte altın bilezikleri kuyumcuya satmaya çalışarak dolandırıcılık girişiminde bulunan 3 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, farklı suçlardan 3 ayrı sabıka kaydı olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, sahte altın bilezikleri gerçek gibi bozdurmaya çalışarak, dolandırıcılık yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

‘Altın' dolandırıcılarına operasyondan görüntü Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; haklarından 'dolandırıcılık', 'kasten yaralama' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından kaydı bulunan M.K. (52) İ.T.T. (18) ve S.K. (23) yakalandı.