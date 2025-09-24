Kontrolden çıkarak işletmeye dalan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Isparta'da direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, cadde üzerindeki bir işletmeye daldı. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen genç kız, aracın hızla geçtiği noktadan saniyelerle kurtulurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Pirimehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa O.A. yönetimindeki 32 AK 753 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak cadde üzerindeki bir işletmeye daldı. Bu sırada kaldırımda yürüyen genç kız, aracın hızla geçtiği noktada altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

O anlar, işletmenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlatırken, işletmede maddi hasar oluştu.

Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.