Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi'nde seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Durumu fark eden sürücü aracını kenara çekerek yara almadan kurtuldu.

Giriş Tarihi: 23.09.2025 16:33

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, A.R.B.(43) idaresindeki 20 ABB 764 plakalı kamyonet, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.



İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli Amirliği ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.



Yangın sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücünün yara almadan kurtulması bir faciayı önledi.