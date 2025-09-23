Ordu'da feci kaza: Minibüs U dönüşü yaşan hafif ticari araçla çarpıştı
Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir minibüs şoförü, trafik ışıklarından U dönüşü yapmaya çalışan hafifi ticari araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüste bulunan bir kadın dizinden hafif yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.