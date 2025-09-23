Yaşam

Malatya'da tekstil atölyesinde yangın! İş yeri maddi hasar meydana geldi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir tekstil atölyesindeki yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla yayılırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın iş yerinde maddi hasara neden olurken alevler kontrol altına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Edinilen bilgilere göre, saat 23.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi Çoban Hasso Sokak mevkiinde bulunan bir tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
MALATYA'DAKİ TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN PANİĞİ
Kısa sürede büyüyen yangın sonrası bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
