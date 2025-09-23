Malatya'da tekstil atölyesinde yangın! İş yeri maddi hasar meydana geldi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir tekstil atölyesindeki yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla yayılırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın iş yerinde maddi hasara neden olurken alevler kontrol altına alındı.
ABONE OL
Edinilen bilgilere göre, saat 23.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi Çoban Hasso Sokak mevkiinde bulunan bir tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.