İznik’te kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Bursa’nın İznik ilçesinde bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırı anı kameralara yansırken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde İznik Gölü sahil şeridinde bulunan bir kafede meydana geldi.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Kafe önüne otomobille gelen şüpheliler, tabancalarla ateş açıp hızla olay yerinden kaçtı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği S.Ç. (50), yaralandı. Otomobilin geliş anı güvenlik kameralarına yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

