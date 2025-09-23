İznik’te kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 23.09.2025 22:53

Olay, akşam saatlerinde İznik Gölü sahil şeridinde bulunan bir kafede meydana geldi.

Fotoğraf (DHA)

Kafe önüne otomobille gelen şüpheliler, tabancalarla ateş açıp hızla olay yerinden kaçtı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği S.Ç. (50), yaralandı. Otomobilin geliş anı güvenlik kameralarına yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.