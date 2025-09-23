Hatay’da havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

Hatay’da bir evin havalandırma boşluğuna düşen kedi, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye tarafından kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 23.09.2025 09:21

Paylaş



ABONE OL

Olay, İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi 228. Sokak'ta meydana geldi. Bir evin havalandırma boşluğuna düşen kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi mahsur kaldığı yerden çıkararak doğaya bıraktı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.