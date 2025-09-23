Ordu'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Ordu’nun Ulubey ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışırken yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesi Ordu-Ulubey kara yolunda meydana geldi. Altınordu ilçesi yönüne giden Recep Ali Düzgün (75) yönetimindeki 52 HT 642 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Dursun Çetinkaya'nın (24) kullandığı 52 ACL 869 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çetinkaya'nın aracı yol kenarına savrulurken, ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler Dursun Çetinkaya ile Recep Ali Düzgün itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı Dursun Çetinkaya, Recep Ali Düzgün ve yanındaki eşi Saniye Düzgün sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ordu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Recep Ali Düzgün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

