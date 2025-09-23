Ankara'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 23.09.2025 12:56

Olay, sabah 10 sıralarında Etimesgut ilçesi, Şehit Murat Üçöz Alt Geçidi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, itfaiye ekipleri kaza sonucunda hasarlı araçları olay yerinden kaldırdı ve temizleme işlemlerine başladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.