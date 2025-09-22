Trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden 2 şüpheli gözaltında

Ankara’nın Çankaya ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

22.09.2025 18:26

Olay, dün Çankaya ilçesi Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki araç sürücüsü arasında trafikte henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Araç sürücüsü A.E.Y. tartışmanın büyümesinin ardından diğer otomobil sürücü ve yanındaki iki tarafından darp edildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yürüttükleri çalışmalar neticesinde araç sürücüsü A.E.Y. 'yi darp eden şüphelilerin kimliklerini belirledi. Diğer araç sürücüsünün S.C.K. ve S.C.K.'nın arkadaşları olduğu tespit edilen M.D.A. ve M.A.K. bugün yakalandı. S.C.K. ve M.A.K. gözaltına alınırken, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

