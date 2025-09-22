Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi iddiası

Giriş Tarihi: 22.09.2025 22:19

Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesinde gece saatlerinde 4 üniversite öğrencisi, gün içerisinde ise 12 vatandaş mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Olayla ilgili Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından inceleme başlatılırken, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri her ihtimale karşı okul ve yurtlardaki yemekhanelerden numune aldı.

Öğrencilerin zehirlenmelerinin dışarıdan tükettikleri gıdalardan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan KYK'da kalan fakat bu şikayet ile hastaneye başvuru yapan 3 öğrencinin ise o gün yemekhaneden yemek yemediği öğrenildi.

Tedavileri tamamlanan öğrenciler ve vatandaşlar taburcu edildi.