Nijerya'da silahlı saldırı dehşeti! 3 polis öldü 7 polis kaçırıldı

Nijerya'da kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Benue eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 3 polis hayatını kaybederken 7 polisin de kaçırıldığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 22.09.2025 05:50

Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Benjamin Hundeyin, yaptığı yazılı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Benue eyaletine bağlı Agu bölgesinde polise yönelik saldırı düzenlendiğini belirtti.

Hundeyin, saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 7 polisin de kaçırıldığı kaydetti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Hundeyin, saldırıya ilişkin 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede ayrıca cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

