İzmir Ödemiş’te feci kaza! 1 ağır yaralı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Kamyonet sürücüsü Ö.Ç., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 22.09.2025 14:01

Paylaş



ABONE OL

Kaza saat 08.30 sıralarında Balabanlı yolunda meydana geldi. Ö.Ç. (42) idaresindeki 35 Z 8088 plakalı kamyonet ile İ.A.'nın (18) kullandığı 35 BSN 221 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü İ.A. ağır yaralanarak Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kamyonet sürücüsü Ö.Ç., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN