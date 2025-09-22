Yaşam

Cevizlibağ kız öğrenci yurdu skandalında yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı

Zeytinburnu'nda, Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda tadilat sırasında öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verilmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü "kamu malına zarar verme" ve "bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Cevizlibağ kız öğrenci yurdu skandalında yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 6 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 4'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 2'si yabancı uyruklu 4 şüphelinin "kamu malına zarar verme" ve "bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'daki Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, yaz tatili sonrası geri döndüklerinde, odalarında bıraktıkları eşyaların yerinde olmadığını, bazı valizlerin dağınık şekilde bulunduğunu, bazı eşyaların başka odalardan çıktığını, bazılarıysa tamamen yok olduğunu belirtip şikayetçi oldu.

Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda skandal görüntüCevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda skandal görüntü

BAKANLIKTAN SORUŞTURMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'nda öğrencilere ait olan alanların ve eşyaların başkaları tarafından kullanıldığını gösteren ve sosyal medyada paylaşılan görüntü ve iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama (Ekran görüntüsü)Bakanlık tarafından yapılan açıklama (Ekran görüntüsü)

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda skandal görüntüCevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda skandal görüntü

MÜDÜRLER GÖREVDEN ALINDI

Soruşturma sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı.

Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda skandal görüntüCevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda skandal görüntü

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: GÖZALTI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntü ve iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayet dilekçesi ve sunulan belgeler üzerine Başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Şüpheliler hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda skandal görüntüCevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda skandal görüntü

ÖĞRENCİLERİNİN YATAKLARININ ALTINA MESAJ YAZDILAR

Paylaşılan fotoğraflarda, yaz tatilinde yurda tadilat için gelen işçilerden bazılarının öğrencilerin yataklarının altına yazdıkları mesajlar ve sosyal medya hesapları yer aldı.

KYK yurdu öğrencileri, odalarında bıraktıkları eşyaları aynı şekilde bulamadıklarını anlattı.

Sosyal medyada valizlerin dağınık görüntüleri paylaşılırken, öğrencilerden bazıları eşyalarının başka odalardan çıktığını, bazı eşyalarını ise hiç bulamadığını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN