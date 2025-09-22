Çanakkale'de yol verme tartışması kavgaya dönüştü! O anlar kamerada

Çanakkale'nin Barbaros Mahallesinde yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Tartıştığı sürücünün önünü otomobiliyle kesti.

Giriş Tarihi: 22.09.2025 18:06

Olay, 20 Eylül Cumartesi günü saat 13.40 sıralarında Barbaros Mahallesi Troya Caddesi'nde meydana geldi. G.A., 17 AHA 491 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken bir başka sürücüyle yol verme tartışmasına girdi.

İddiaya göre G.A. el ve kol işaretleri yaparak araçtan indi. Araçtan inen G.A., tartıştığı sürücüye tehditler savurdu. G.A., daha sonra yoluna devam eden otomobili takip ederek benzin istasyonunda önünü kesti. Araçtan inen G.A. tartıştığı sürücünün üzerine yürüdü. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.



Araç içerisindeki sürücü, üzerine yürüyen G.A.'dan şikayetçi oldu.

