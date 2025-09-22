Antalya'daki orman yangınına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde şüpheli bir şekilde çıkan orman yargınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltına alındığı gildirildi.
Bilginler Mahallesi Kısık mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına ilişkin bir şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı
Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. İlçede çıkan orman yangını Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürülmüştü. Yangında yaklaşık 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edilmişti.