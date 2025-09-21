Yeni Köprü'de yaşanan trafik kazalarına çözüm: Trafik ışıkları yerleştirildi

Yüksekova-Van kara yolu üzerindeki Yeni Köprü Tüneli bölgesinde sürekli yaşanan kazalara karşı trafik ışıkları yerleştirildi.

Yeni Köprü'deki tünelin açılmasıyla birlikte artan trafik yoğunluğu, özellikle Van yönünde kazalara zemin hazırlıyordu. Bu durum, hem can güvenliğini tehdit ediyor hem de sürekli olarak ekipleri meşgul ediyordu. Yüksekova, Hakkari ve Van üçgeninde yer alan tünel, bu kazaların en önemli noktası haline gelmişti.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü, yaşanan bu kazaları durdurmak için hızla harekete geçti. Tünelin her iki yönüne de trafik ışıkları yerleştirilerek, araçların geçişini düzenli hale getirdi. Bu stratejik hamle, artık sürücülerin rastgele değil, sinyalizasyon sistemine uyarak ilerlemesini sağlayacak.

Trafik ışıkların kurulmasının çok iyi olduğunu belirten Ali Yiğit isimli vatandaş, "Yeni Köprü Tüneli'nin açılmasıyla sürücüler rahatlamış olsa da kazaları beraberinde getirmişti. Bunun üzerine Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü'müz tarafından kurulan trafik ışıkları rahat bir nefes getirdi. Bu çalışmadan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Yetkililer, alınan bu önlemlerin kazaları büyük ölçüde azaltacağını belirtirken, sürücülere de önemli bir hatırlatmada bulundu. Yetkililer, tünel geçişlerinde ve genel olarak tüm yollarda trafik kurallarına uymak ve hız limitlerine dikkat etmek, güvenliğin en temel şartı olarak vurguladılar.